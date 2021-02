Tientallen invallen in onderzoek naar mestfraude Vlaanderen en Nederland

In een groot onderzoek naar mestfraude zijn vandaag tientallen doorzoekingen gedaan in Nederland en België. Vermoed wordt dat bedrijven in beide landen samenwerken om de regels over meststoffen te ontduiken.

In Vlaanderen doorzocht de politie 24 bedrijven en woningen, waarbij zeventien mensen werden aangehouden. In de Nederlandse provincies Utrecht, Noord-Brabant en Limburg ging het om acht doorzoekingen.

Onduidelijk is of in Nederland arrestaties zijn verricht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die bij de doorzoekingen betrokken was, meldt wel dat administratie, onroerend goed en voertuigen in beslag zijn genomen.

Tussenpersoon

Volgens het Belgische Openbaar Ministerie zijn er aanwijzingen voor grootschalige fraude met de mestboekhouding. Veehouders met een mestoverschot willen goedkoop van hun overtollige mest afkomen door het naar akkerbouwers te brengen en er zijn bedrijven die als tussenpersoon helpen om dat buiten de boeken te houden, zegt het OM.

Ook verschillende mesttransporten naar vergistingsinstallaties zouden niet zijn geregistreerd. In die installaties wordt mest omgezet in biogas. Volgens de NVWA heeft een Nederlands mestverwerkend bedrijf mogelijk onterecht subsidie gekregen van de overheid.