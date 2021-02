Kamer kritisch over schadeclaim om sluiting kolencentrale

De Tweede Kamer is zeer kritisch over de arbitragezaak die energiebedrijf RWE begint, omdat het zijn kolencentrale in de Eemshaven in 2030 moet sluiten. Het bedrijf wil een compensatie afdwingen van 1,4 miljard euro. Argument is dat de overheid zelf toestemming heeft gegeven voor de bouw van een nieuwe kolencentrale die veertig jaar gebruikt kon worden.

RWE opende de kolencentrale in 2015. In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei bestuursvoorzitter Miesen dat hij "geen andere keus heeft dan naar de rechter te stappen". "We begrijpen de doelstelling van de wet om alle kolencentrales te sluiten. Maar we kunnen het ingrijpen in ons eigendom niet accepteren, mede omdat we de centrale op expliciet verzoek van de Nederlandse overheid gebouwd hebben."

De Duitse energiereus RWE begint nu een internationale arbitragezaak op basis van het Energiehandvestverdrag, maar wil binnenkort wil ook naar de Nederlandse rechter stappen, zei Miesen. Hij wil linksom of rechtsom compensatie krijgen. Wat hem betreft draaien de twee zaken in feite "om betrouwbaar gedrag van de overheid", Hij noemde het sluiten van de Eemshaven-centrale "een vorm van onteigening".

'Onaangenaam verrast'

Miesen vond een aantal kritische Kamerleden tegenover zich. De linkse oppositie hamerde erop dat voor de bouw al duidelijk was hoe milieuvervuilend kolencentrales zijn. RWE had volgens onder meer GroenLinks, SP, PvdA en de Partij voor de Dieren kunnen weten dat de 'Eemshaven' nooit veertig jaar zou kunnen doordraaien.

GroenLinks-Kamerlid Van der Lee, die de bestuursvoorzitter in de Tweede Kamer had uitgenodigd, zei zeer onaangenaam verrast te zijn door de gerechtelijke stappen die RWE neemt. "U krijgt honderden miljoenen aan subsidie voor biomassa en nu wilt u 1,4 miljard euro van de Nederlandse belastingbetaler. Waarom kiezen voor deze onbeschaamde obstructie als het gaat om de klimaatambities die Nederland heeft?"

'Hilarische claim'

Kamerlid Sienot van D66 sprak van "een hilarisch claim", die wat hem betreft ook "wereldvreemd" is in een wereld die zo snel verandert. Hij vroeg of RWE niet beter een rol kan spelen in de energietransitie "in plaats van de staat gevangen te houden in een achterhoedegevecht op kosten van de belastingbetaler".

CDA-Kamerlid Mulder had vooral kritiek op de stap om een internationale procedure te starten op basis van een verdrag dat wat haar betreft vooral bedoeld is voor landen die het minder goed geregeld hebben. Zij vindt deze zaak slecht voor de reputatie van Nederland.

Alleen de SGP zei de stap van RWE heel goed te begrijpen. Kamerlid Stoffer vindt dat een wet die bepaalt dat alle kolencentrales in 2030 moeten sluiten "geen normaal bedrijfsrisico is". "En als je aan de ene kant als Urgenda mag procederen, waarom zou je dat dan aan de andere kant als bedrijf niet mogen?"