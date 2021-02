Steeds meer schaatsers gaan natuurijs op: 'Het is echt nog gevaarlijk'

Ook in Eindhoven zakte een man door het ijs, op het Eindhovens Kanaal. De brandweer ging met een reddingsteam het water in en wist de man met een brandslang naar de kant te krijgen. Hij werd in een speciaal warmtematras gestopt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is nog onduidelijk, schrijft Omroep Brabant.

Volle wegen en parkeerplaatsen

Toch trekken veel mensen zich niks aan van de gevaren. De wegen naar de Loosdrechtse en de Ankeveense plassen stonden vanochtend helemaal vol met auto's. De gemeente Wijdemeren heeft extra maatregelen genomen om de drukte het hoofd te kunnen bieden. Zo zijn er wegen afgesloten, is eenrichtingsverkeer ingesteld en gelden er op sommige plekken parkeerverboden.

"We snappen als geen ander dat mensen heel graag willen schaatsen en daarom houden we het ijs ook scherp in de gaten. Als het veilig kan, laten we dat natuurlijk meteen weten. Dan zetten we ook een baan uit, maar dat kan nu nog niet", zegt Veerman.

Daar zijn niet alle schaatsers het mee eens. "De kwaliteit van het ijs grenst aan perfectie: dik en glad", zegt een van de schaatsers op de Vuntusplas in Oud-Loosdrecht.