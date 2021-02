Brussel: groei Nederlandse economie in 2020 laagst van alle eurolanden

Van de economieën van alle negentien eurolanden groeit de Nederlandse dit jaar met het kleinste cijfer: 1,8 procent. Dat is de verwachting van de Europese Commissie in de zogeheten winterprognose die vanochtend is vrijgegeven. De prognose staat in het teken van voorzichtig herstel na de coronacrisis die afgelopen jaar hard toesloeg.

Ook voor volgend jaar voorziet de Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, een bescheiden economische groei in Nederland van 3 procent. Daar staat tegenover dat Nederland het vorig jaar minder slecht heeft gedaan dan de Commissie medio 2020 voorspelde.

Volgens de nieuwe cijfers was er vorig jaar sprake van een krimp van 4,1 procent, aanzienlijk minder dan de verwachte 6,8 procent. Met andere woorden, het dal waaruit Nederland moet klimmen, is minder diep dan in veel andere eurolanden.

Voorzichtig optimistisch

Spanje (5,6 procent), Frankrijk (5,5 procent) en Slovenië (4,7 procent) komen in de prognose dit jaar als de grootste groeiers uit de bus. De Commissie is voorzichtig optimistisch vanwege de vaccinatiecampagnes en het vooruitzicht dat de beperkende maatregelen langzaam maar zeker zullen worden opgeheven.

De verwachting is dat de eurozone als geheel dit jaar een economische groei laat zien van 3,7 procent. Die groei zal komende lente inzetten - als de strengste maatregelen voorbij zijn - en in de zomer verder toenemen. Het risico dat de pandemie alsnog roet in het eten gooit, is wezenlijk, schrijft de Commissie behoedzaam.