Shell blijft met name in fossiel investeren, ondanks scherpere CO2-doelstellingen

'Stap voorwaarts'

Dat Shell het heeft over doelstellingen en niet meer over ambities is een "stap voorwaarts", zegt de activistische aandeelhouder Mark van Baal. Met Follow This probeert hij al jaren oliebedrijven richting een groenere koers te dwingen.

Hij zet wel kanttekeningen bij de CO2-doelstellingen. Als je fossiele activiteiten in stand houdt en daarnaast meer duurzame activiteiten zet, gaat de uitstoot gemiddeld naar beneden maar absoluut gezien niet. De CO2-doelstelling van 20 procent minder in 2030 is volgens van Baal daarbij te laag om de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs te halen.