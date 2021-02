'Flinke toename arbeidsmigranten bij dak- en thuislozenopvang'

Het aantal Oost-Europese arbeidsmigranten dat onderdak vraagt bij een daklozenopvang is sinds de coronacrisis fors gestegen. In de vier grote steden zijn de afgelopen maanden honderden dakloze arbeidsmigranten opgevangen, meldt NRC op basis een inventarisatie door Valente, de branchevereniging voor maatschappelijke opvang.

Het is voor het eerst dat het aantal dakloze arbeidsmigranten, die voor de coronacrisis geen recht hadden op maatschappelijke opvang, in kaart is gebracht. Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, hebben ze wel recht op opvang, of bij winterweer.

Daardoor komt deze groep nu in beeld. De gemeente Amsterdam heeft zo'n 400 bedden speciaal voor de opvang van arbeidsmigranten. Den Haag heeft 175 extra bedden en Rotterdam 150. In Utrecht steeg het aantal mensen in de opvang met circa 70.

De stijging komt doordat veel arbeidsmigranten door de coronacrisis hun baan zijn verloren en veel banen die door arbeidsmigranten uitgevoerd worden zijn gekoppeld aan een woning.