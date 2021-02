Huishoudens voorzien van gas is in deze dagen een hele puzzel

Volgens Van den Beukel mag Nederland zich gelukkig prijzen met de gasopslagen die we hier hebben, in Norg, Bergen en Grijpskerk. "Je ziet de prijzen van gas nu in China en Japan omhoog schieten. Daar is de vraag groot, waardoor er tot twintig keer meer geld wordt gevraagd voor vloeibaar gas (LNG) dan afgelopen zomer". In West- Europa is er slechts in beperkte mate sprake van een prijsstijging, omdat we hier gasopslagen hebben, aldus Van Beukel.

Hij benadrukt dat het van belang is om die gasopslagen ook in de toekomst te behouden. Het onderhoud daarvan is duur. NAM (eigendom van Shell/Exxon) en energiebedrijf Taqa zijn momenteel de eigenaren van de opslagen in Nederland.

Er lopen nog altijd onderhandelingen met het ministerie van Economische Zaken om ook na de sluiting van Groningen deze bergingen in bedrijf te houden.