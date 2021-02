Veel grote modeketens houden de deuren dicht: 'We hebben een mooie webshop'

Meerdere grote winkelketens doen vandaag hun deuren niet open voor afhaalklanten. Het gaat om onder meer H&M, Bijenkorf en WE Fashion, blijkt uit een rondgang van de NOS. Zara en zusterketens als Berschka en Pull&Bear blijven ook dicht.

Veel andere winkelbedrijven maken wel gebruik van de versoepeling van de coronamaatregelen in de winkelstraat, die vandaag is ingegaan.

"We hebben een mooie en uitgebreide website waar onze producten verkrijgbaar zijn voor klanten", geeft een woordvoerder van H&M als reden voor de dichte deuren.

Ook WE Fashion wijst naar de goedwerkende webwinkel. "We zien geen nut om mensen voor dezelfde artikelen naar de winkel te laten komen met alle ontberingen die dat met zich meebrengt. Click & collect is puur een symbolisch gebaar. Wat echt belangrijk is, is dat we 2 maart weer echt open mogen. Winkels zijn nooit een besmettingshaard geweest, dus we kunnen veilig open."

'Bel en bestel'

Bij C&A kunnen klanten sinds vanochtend wel weer aan de deur terecht. "Klanten kunnen onze winkel bij hen in de buurt bellen voor een bestelling. Telefonisch krijgen ze dan een tijdslot waarin ze hun bestelling kunnen ophalen", zegt een woordvoerder van het kledingbedrijf.

Het loopt niet onmiddellijk storm bij alle winkels van C&A. Vooral bij de grote filialen, zoals in het centrum van Amsterdam, is het nog rustig. "Mensen moeten nog wat wennen, denk ik", zegt de woordvoerder. "Het winterweer helpt waarschijnlijk ook niet mee. Veel mensen zullen misschien niet op hun fiets naar de winkel gaan glibberen. Toch zijn we heel blij dat onze winkels weer bereikbaar zijn voor klanten."

Vorige week liet deze Amsterdamse Wibra al zien hoe het afhalen eruit kan zien: