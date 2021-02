'Deal rond TikTok voor onbepaalde tijd op pauze gezet door regering-Biden'

De deal tussen de Chinese video-app TikTok, softwarebedrijf Oracle en supermarktgigant Walmart is voor onbepaalde tijd op pauze gezet. Dat zeggen bronnen tegen The Wall Street Journal. De deal werd afgelopen najaar onder druk van president Trump voorgesteld. De regering-Biden gaat deze nu opnieuw onderzoeken.

De app is de afgelopen jaren enorm populair geworden, vooral onder tieners. In de VS maken meer dan 100 miljoen mensen gebruik van de app. De regering-Trump zag de app als een veiligheidsrisico; de vrees is dat de Chinese overheid gebruikersdata kan misbruiken. TikTok heeft altijd bestreden dat Peking hier toegang toe heeft.

De verwachting is dat áls er een nieuw deal komt, deze er waarschijnlijk anders uitziet dan die in september werd bedacht.

Bredere controle van beleid

De zakenkrant schrijft dat het vooralsnog onduidelijk is wat de Amerikaanse overheid onder Biden met de app van plan is. Het onderzoek naar TikTok is onderdeel van een bredere controle omtrent het Amerikaanse beleid ten aanzien van Chinese techbedrijven. Het kan maanden duren voordat er meer bekend wordt.

In eerste instantie had Trump de deal tussen de video-app en de twee Amerikaanse bedrijven geaccepteerd. Deze was onder stoom en kokend water tot stand gekomen. De druk was hoog omdat er ook een downloadverbod van de app boven de markt hing.

Het idee was dat er een nieuw Amerikaanse bedrijf zou worden opgericht, TikTok Global, waar zowel Oracle als Walmart een aandeel in zou krijgen. Daarnaast zou Oracle zorgdragen voor de dataveiligheid. De supermarktketen zag potentie op het gebied van e-commerce.

Juridische strijd

In de periode daarna barstte echter een juridische strijd los tussen TikTok en de Amerikaanse overheid in verband met sancties. Een daarvan verbood de aanwezigheid van de app in downloadwinkels van Apple en Google als de deadline voor een deal niet gehaald zou worden. Een andere sanctie zou er zelfs toe leiden dat de app helemaal offline zou worden gehaald. Rechters vonden de acties van de overheid te ver gaan en verboden deze.

De app bleef daardoor beschikbaar, maar tegelijker bleef er onzekerheid over de toekomst. Die is ook met de nieuwste ontwikkelingen nog niet weggenomen.