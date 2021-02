Trein botst op auto bij Zeeuwse 's-Heer Arendskerke

Een trein is vanochtend op een auto gebotst op een spoorwegovergang bij 's-Heer Arendskerke in Zeeland. Er zijn geen gewonden gevallen.

Door de botsing lag het treinverkeer tussen Goes en Middelburg enkele uren stil.

Het ongeluk gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang. "De auto stond stil op het spoor toen de trein erop botste", zegt een woordvoerder van ProRail tegen Omroep Zeeland. Volgens de politie lijkt het erop dat de auto stilstond vanwege problemen door het winterse weer.

Ook in Limburg

Gisteren botste er al een trein op een vrachtwagen in Grubbenvorst in Limburg. Ook daarbij raakte niemand gewond. In de trein zaten zo'n 100 mensen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.

Wel was er een flinke ravage: