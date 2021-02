Nieuwe Heineken-topman vreest na-ijleffect corona

In zijn eerste jaar bij het bedrijf daalde de bieromzet met 12 procent. Het bedrijf maakte meer dan 200 miljoen euro verlies. Het eerste verlies in meer dan 40 jaar. De vooruitzichten zijn niet dat het verlies zich snel hersteld, zegt de nieuwe Heineken-topman.

"Op dit moment is maar een derde van de horeca in Europa op een bepaalde manier open. Zelfs zonder lockdowns, in het derde kwartaal van afgelopen jaar, lag de verkoop nog 20 procent onder het normale niveau. Consumentengedrag past zich aan. We verwachten dat het na de lockdowns een tijd duurt voordat het genormaliseerd is en in die tijd krijg je een enorm gat in je financiële cijfers."

Failliete cafés

In Nederland verdwijnen er 300 banen. Vakbond CNV vindt dat Heineken te drastisch ingrijpt en denkt dat de omzet bij Heineken weer snel op peil zal komen. Daar is Van den Brink het niet mee eens.

"Het klopt dat de behoefte om op het terras te zitten, in het restaurant of in de kroeg een biertje te drinken van alle tijden is. Die gaat terugkomen maar wel met vertraging. Er komt een na-ijleffect op de horeca. Tien tot vijftien procent van de zaken kan failliet gaan."