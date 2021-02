Winkels beginnen met afhalen op afspraak: 'Het is een fopspeen, we willen gewoon open'

Maanden hebben winkeliers er voor gelobbyd: een click en collect-regeling. Vanaf vandaag mag het. Maar een echte oplossing is het niet voor veel winkeliers, en de wachttijden voor het afhalen kunnen soms oplopen.

Het klinkt goed. Online een product bestellen en dan afhalen in de winkel. Maar Esther Jansen van kledingzaak Passo & Tall People in Alkmaar, gespecialiseerd in grote maten, verwacht er geen wonderen van. "Click & collect is meer iets om ons tevreden te stellen, een fopspeen. Het liefste willen we weer open zodat we onze klanten kunnen adviseren", zegt ze in het NOS radio 1 Journaal. "Het zijn moeilijke tijden voor ons. We lopen niet bepaald binnen van de vergoedingen van de staat."

Zon 40 kilometer verderop, bij het afhaalpunt van een Action in Hoofddorp, zijn ze blij dat er in ieder geval iets kan nu. "Als je praat over deze winkel in Hoofddorp hebben we nu 140 klanten die morgen de bestelling komen ophalen", zegt Pieter Roozendaal, de baas van de Nederlandse tak van de keten. "Ik verwacht geen problemen. Dat click & collect doen we al in andere landen, België, Duitsland, Frankrijk. Het is een oplossing voor nu, een eerste stap, maar ik denk dat we met zijn allen heel erg uitkijken naar de dag dat we weer open mogen."

'Wanhoop nabij'

Bij INretail herkennen ze die signalen. Iedere dag komen er meer mails en appjes binnen van ondernemers in paniek, zegt Udo Delfgou, de directeur van de brancheorganisatie. "Veel winkeliers zijn de wanhoop nabij. Voor heel veel ondernemers doet het niet veel, click & collect. Een aantal kan er er wel wat mee, maar het maakt natuurlijk nooit de omzet goed die ze gewend zijn te halen."

Hoeveel winkels de mogelijkheid bieden om bestellingen af te halen is niet onderzocht volgens Delfgou. "Ik denk dat heel veel ondernemers er op de een of andere manier iets mee gaan doen, maar er zijn ook veel ondernemers die er niets mee kunnen. Bijvoorbeeld een bruidsmodezaak, of een woonwinkel met grote artikelen die uitgezocht moeten worden."

Hij zag dat sommige winkels de afgelopen tijd al click & collect-achtige mogelijkheden aanboden, bijvoorbeeld door producten in de etalage aan te bieden of er QR-codes bij te zetten. "Dat zien wij ook gebeuren. Het was volgens de regels helemaal nog niet toegestaan, maar ondernemers zijn creatief en vindingrijk."

Zo gaat een filiaal van de Wibra in Amsterdam om met click & collect: