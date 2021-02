Vorstschade aan wegdek leidt tot files in het hele land

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat het nog niet duidelijk is hoe groot de schade is in het hele land. "Repareren is wel mogelijk maar het is beter om dat niet tijdens de vorst te doen. We kunnen nu op sommige plekken koud asfalt in de gaten plaatsen als tijdelijke oplossing."

De schade ontstaat omdat het asfalt poreus is. "Er komt water of gesmolten sneeuw in de gaatjes. Als die dan bevriezen, zetten ze uit en komen er scheurtjes. Die scheuren worden gaten. Soms wel zo groot dat je schade aan wielen kunt krijgen", legt de woordvoerder uit. "In andere weersomstandigheden is zeer open asfaltbeton (zoab) juist goed omdat het regen en water afvoert waardoor het wegdek veilig blijft. Maar bij vorst kunnen er dus wel gaten ontstaan."