Kamer steunt verlengen avondklok, maar wil zicht op einde ervan

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt zoals verwacht het besluit van het kabinet om de avondklok te verlengen tot en met 2 maart. Alle coalitiepartijen, ook D66 dat aanvankelijk bezwaren tegen de avondklok had, stemmen ermee in. Ook verschillende oppositiepartijen spraken steun uit in het debat. Maar de Kamer wil wel weten wat er nodig is om de maatregel weer af te schaffen.

Gisteren nam het demissionaire kabinet het besluit om iedereen voorlopig nog tussen 21.00 en 04.30 uur binnen te houden. Het is nog niet duidelijk wat het effect van die maatregel is. Het Outbreak Management Team adviseert toch verlenging, omdat er voorzichtige tekenen zijn dat er toch een gunstig effect kan zijn op de besmettingscijfers.

'Laconiek met onze vrijheden'

PVV-leider Geert Wilders noemde dat een kulredenering, die aangeeft "hoe laconiek dit kabinet omspringt met onze vrijheden". "Er is nul feitelijk bewijs." Ook Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu vond het niet kunnen dat het kabinet jonge mensen "nog eens drie weken opsluit in hun eigen huis". Behalve de PVV en Denk blijven de SGP, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en Kamerlid Henk Krol tegen de avondklok.

Geen enkele partij in de Tweede Kamer is blij met de avondklok, maar een meerderheid ziet de maatregel als onvermijdelijk. "We willen niet later concluderen als de cijfers exploderen: hadden we de avondklok maar verlengd", zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Hij hoopt dat er dankzij de avondklok vanaf maart versoepelingen mogelijk zijn.

Perspectief

Verschillende partijen vroegen om perspectief voor de toekomst. Ze willen weten wat de criteria zijn voor het kabinet om de avondklok weer af te schaffen. "Hoe voorkomen we dat we nog maanden met deze maatregel blijven zitten?", vroeg SP'er Maarten Hijink.

Premier Rutte zei dat het kabinet de vinger aan de pols houdt. Als blijkt dat de avondklok niet effectief is, of juist als er voldoende afname is van de besmettingen, zal die eerder dan 2 maart worden afgeschaft. Het kabinet steunt daarbij op de inzichten van het RIVM.

Uiteindelijk is er een evaluatiemoment op 23 februari, maar het is nog niet zeker of dan de effecten van de avondklok al helemaal duidelijk zijn.

Rutte blijft erbij dat er nu voldoende redenen zijn om de avondklok, en ook de beperking van het aantal bezoekers aan huis naar 1, voort te zetten. "De ziekenhuisopnames nemen af, dat beeld past bij een avondklok die succesvol ingevoerd is." Volgens de premier blijkt uit modellen van het RIVM dat de twee maatregelen naar schatting 10 procent minder besmettingen opleveren.