Elsevier Weekblad: Baudet verstuurde zelf ook racistische appjes

Vorig jaar kwam Forum voor Democratie in moeilijkheden omdat leden van de jongerenafdeling in appgroepen antisemitische en racistische uitingen deden. Ook Baudet zelf werd er door een aantal toenmalige Kamerkandidaten van beschuldigd dat hij bij een etentje antisemitische uitspraken had gedaan. Dat leidde tot een breuk in de partij.

In een video op Twitter wijst Baudet bovendien naar de FvD-afsplitsing van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Hij zegt dat "het kartel" er bondgenoten bij heeft. "En dat zijn de ja-knikkers van de judas-alliantie. De JA21-mensen, die weg zijn gegaan omdat zij zich niet konden vinden in onze programmastandpunten en die gebruiken altijd maar terugkerende riedel van fascist, racist, nazi enzovoorts om ons zwart te maken."