The Supremes-zangeres Mary Wilson (76) overleden

Zangeres Mary Wilson, bekend van zanggroep The Supremes, is overleden. De Amerikaanse overleed op 76-jarige leeftijd in haar huis in Las Vegas. Waaraan ze is overleden, is niet bekendgemaakt.

Wilson vormde eind jaren 50 samen met Diana Ross, Florence Ballard en Betty McGlown de groep The Primettes. Twee jaar later tekende het trio een platencontract bij Motown en werd de naam van de groep in The Supremes veranderd.

"Ik ben buitengewoon geschokt en bedroefd door dit nieuws", zei Berry Gordy, oprichter van Motown in Amerikaanse media. "Mary was een pionier, een diva, ze zal zeer gemist worden."

Nummer 1-hits

The Supremes wordt gezien als een van de belangrijkste muziekgroepen in de VS en Europa. De vrouwen speelden een belangrijke rol in de doorbraak van de Afro-Amerikaanse rhythm-and-bluesmuziek.

De grootste successen behaalde The Supremes eind jaren 60. De groep scoorde nummer 1-hits als Where Did Our Love Go, Baby Love, Stop! In The Name Of Love, You Can't Hurry Love en You Keep Me Hangin' On.

