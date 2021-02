Meeste wegen weer volledig begaanbaar, NS laat sprinters rijden

Ondanks de sneeuw en vorst zijn de meeste wegen vanochtend begaanbaar, zegt Rijkswaterstaat, dat met 900 strooiwagens vannacht op pad was. Op sommige wegen zijn alle rijstroken begaanbaar, op andere wegen is één baan open.

De omstandigheden zijn dusdanig verbeterd dat het advies om de weg niet op te gaan, vandaag niet meer geldt. Gisteren was het advies nog wel om niet in de auto te stappen.

Toch waarschuwt Rijkswaterstaat om voorzichtig te zijn in verband met gevaarlijke rijomstandigheden door sneeuw en ijsresten. Die zijn vaak niet goed te zien.

Ook is er sprake van opgevroren natte weggedeelten. "Die zijn onzichtbaar. En dan ineens is er een glijpartij", zegt woordvoerder van Rijkswaterstaat Bart Audenaert in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Audenaert is er afgelopen nacht zo'n 80.000 kilometer afgelegd met ongeveer 900 strooiwagens. Maar op sommige plekken is volgens hem nog sprake van "verraderlijke gladheid". In de loop van de dag zal de situatie op de weg verbeteren.

Eerdere berichten van het KNMI dat het strooizout mogelijk niet meer werkt door de lage temperaturen, kloppen volgens Rijkswaterstaat niet. De dienst wijst erop dat wordt gestrooid met een mix van zout en calciumchloride. Het zout werkt tot -12 graden en calciumchloride heeft zelfs bij lagere temperaturen nog effect. Ook is er volgens Rijkswaterstaat nog genoeg voorraad.

Wel sprinters, geen intercity's

Op het spoor rijden vandaag sprinters zodat ook kleine stations worden bereikt, zegt een woordvoerder van de NS. De intercity's rijden niet. Woordvoerder Leonie Bosselaar spreekt in het NOS Radio 1 Journaal van een "rustiger beeld" dan gisteren. Toen lag het treinverkeer grotendeels plat en reden er mondjesmaat treinen. Alleen in Noord-Holland en Flevoland hebben zich sneeuwduinen op het spoor gevormd die vertraging veroorzaken.

De situatie op het spoor blijft volgens de NS vandaag en de komende dagen onzeker vanwege de extreme weersomstandigheden. Of later deze week de normale dienstregeling met intercity's weer opgestart kan worden, is volgens Bosselaar nog niet te zeggen.

De NS en spoorbeheerder ProRail houden komende week rekening met ijsafzetting op de bovenleidingen, die kan ontstaan door vocht in combinatie met vrieskou. Eerder leidde sneeuw op de wissels juist tot oponthoud.