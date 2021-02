Nieuw-Zeeland zegt betrekkingen met Myanmar grotendeels op

De Nieuw-Zeelandse premier Ardern heeft aangekondigd dat haar land de betrekkingen met Myanmar grotendeels opzegt.

Er zal niet meer op hoog politiek niveau worden gesproken met het land in Zuidoost-Azië, zei Ardern in een persconferentie. Ook wordt het militaire contact verbroken en kunnen Myanmarese legerleiders niet meer afreizen naar Nieuw-Zeeland.

Staatsgreep

Het verbreken van de diplomatieke banden is een reactie op de staatsgreep in Myanmar van vorige week zondag. Militairen namen de macht over in het land, kort voor de beëdiging van het nieuwe parlement.

De staatsgreep was de climax van oplopende spanningen na verkiezingen in november. De partij van regeringsleider Aung San Suu Kyi haalde toen een absolute meerderheid in het parlement. Bij en na de staatsgreep pakte het leger zeker 150 mensen op, onder wie Suu Kyi.

Protesten in hele land

De afgelopen dagen gaan demonstranten de straat op in onder meer Yangon, de grootste stad van Myanmar, om de vrijlating van Suu Kyi te eisen.

Ook vandaag werd er in het hele land weer gedemonstreerd, ondanks de waarschuwing van het leger via de staatstelevisie dat er "actie" ondernomen zou worden bij zaken "die stabiliteit in Myanmar zouden verstoren, voorkomen of verwoesten". Het leger heeft samenscholing op bepaalde plekken verboden en er is een avondklok ingesteld.