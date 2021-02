Twaalf woningen ontruimd bij brand in Rotterdamse flat

In Rotterdam zijn bij een grote brand in een flat bewoners van twaalf woningen geëvacueerd. De brand ontstond rond 01.45 uur op de achtste etage van het gebouw in stadsdeel IJsselmonde, schrijft Rijnmond.

Vier flatbewoners werden naar het ziekenhuis afgevoerd. De geëvacueerde bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.