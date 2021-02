Sommige gemeentes stimuleren schaatsers, andere juist niet: hoe zit dat?

Andere gemeentes ontmoedigen het schaatsen juist zoveel mogelijk, uit angst voor grote groepen mensen die de anderhalvemeterregel niet opvolgen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de waterrijke regio Gooi en Vecht, waar geen voorbereidingen worden getroffen om het ijs in optimale staat te brengen. Maar schaatsen houd je niet tegen, weet ook woordvoerder van de gemeente Gooise Meren Tom Scherder.

"Wat wil je ook na al die jaren?", zegt Scherder. "Maar je moet voorkomen dat het te druk wordt. Het kan analoog gaan met de zomerdrukte op de stranden en de drukte in de natuurgebieden."

De gemeente gaat in kaart brengen waar de drukte ontstaat, zodat plekken kunnen worden gesloten. "We gaan onderzoeken waar iedereen naartoe gaat. Wat je niet moet hebben is dat ze met z'n vijfhonderden hun schaatsen gaan aandoen op hun favoriete plekje", aldus Scherder.

Koek-en-zopie open

Dat afsluiten van gebieden ziet Harm Lassche, hoofd openbare orde en veiligheid van de gemeente Emmen, niet zo snel gebeuren. Er wordt vooral uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de schaatsers, en de gemeente heeft genoeg wateren om grote drukte op dezelfde plek te voorkomen. "We staan het gewoon toe. Laten we het gezonde verstand gebruiken", aldus Lassche.

In Emmen mogen koek-en-zopie-kramen ook gewoon open. Lassche: "Als je je chocolademelk of broodje worst ophaalt, en het al schaatsend ergens anders opdrinkt, is het prima."

Volgens Lassche is in Emmen al 'ijskoorts' ontstaan, mede gevoed door het NK natuurijs in 2012, dat daar werd gehouden. De kans dat er dit jaar wedstrijden op natuurijs mogen plaatsvinden is niet groot, maar schaatsers blijven onverminderd enthousiast. "Mensen zijn hier echt schaatsminded, als je al ziet hoe druk het is bij de sportzaken", zegt Lassche.