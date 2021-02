Nijmeegse Vierdaagse gaat ook dit jaar niet door

De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse heeft besloten om de wandeltocht opnieuw een jaar over te slaan. De coronapandemie gooit net als vorig jaar roet in het eten.

Vanwege het virus en de maatregelen is het volgens Stichting De 4Daagse "onmogelijk om de 104de Vierdaagse te organiseren zoals je dat van ons mag verwachten". De organisatie zegt dat de kans groot is dat in de zomer nog steeds de 1,5-metermaatregel geldt. Die zou voor wandelaars en publiek niet na te leven en ook niet te controleren zijn. "Bovendien vragen we ons af: is de Vierdaagse nog wel de Vierdaagse zonder het feest en de support van de toeschouwers aan de zijlijn?", valt te lezen in een persverklaring.

De organisatie denkt daarnaast dat er in de derde week van juli, als de Vierdaagse traditioneel wordt gehouden, te weinig mensen zijn gevaccineerd om de Vierdaagse op een veilige manier te houden. "We kunnen hun veiligheid op dit moment niet garanderen en willen niemand blootstellen aan gevaar in welke vorm dan ook", zegt marsleider Henny Sackers.

Teleurstelling

Normaal begint de organisatie rond deze tijd met de voorbereidingen van de Vierdaagse, schrijft Omroep Gelderland. Door de beslissing nu te nemen weten medewerkers, vrijwilligers, leveranciers en wandelaars waar ze aan toe zijn. De organisatie is teleurgesteld dat het evenement voor het tweede jaar op rij niet door kan gaan. "We kunnen ons voorstellen dat velen dit gevoel met ons zullen delen."

Deelnemers die in 2020 stonden ingeschreven en hebben betaald, blijven verzekerd van deelname bij de eerstvolgende editie van de Vierdaagse. Ook wordt nog gekeken naar een alternatieve wandeltocht. Vorig jaar liepen wandelaars vaak in hun eigen omgeving, vier dagen lang 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer per dag. Een app registreerde de afgelegde route en bijbehorende afstand.

Een terugblik op het wandelevenement dat voor het eerst in 1909 werd gehouden. Tip: kijk met geluid: