Voetbalsupporters kunnen discriminatie melden via anti-racisme-app

Om discriminatie en racisme in het voetbal tegen te gaan lanceerde de KNVB vandaag een anti-racisme-app. Supporters op de tribune en spelers kunnen daarmee meldingen doen. De KNVB hoopt op deze manier mensen die zich schuldig maken aan discriminatie makkelijker te kunnen opsporen.

De app is onderdeel van het drie jaar durende anti-racisme-plan dat de KNVB een jaar geleden lanceerde. Aanleiding was het incident in 2019 tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior, waarbij Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira door supporters van de tegenpartij racistisch werd bejegend. In tranen stapte hij van het veld.

Het heeft de KNVB met de neus op de feiten gedrukt, laat de bond weten. "Zo kan het niet langer: racisme bestaat en mensen schromen niet om het te uiten. Wij willen deze groep mensen geen plek geven in de verbindende wereld die het voetbal biedt."

Gebruikers van de app kunnen ook discriminatie op basis van gender of geaardheid melden. In de app kan de gebruiker melden bij welke club er wordt gediscrimineerd en om wat voor soort discriminatie het gaat. Houssin Bezzai van de KNVB vertelt hoe de app werkt. "Iemand die melding doet van bijvoorbeeld discriminerend schelden of oerwoudgeluiden, kan daar een foto of audio-opname van meesturen."

Meer zicht op discriminatie

De KNVB denkt dat discriminatie bij amateurclubs vaker voorkomt dan in het betaald voetbal. "Het aantal meldingen varieert, van incidenten in het betaald voetbal tot zeven of soms wel twintig meldingen in een weekend bij de amateurs", zegt Bezzai.

Jeugdtrainer Waldo Idoe van Surinaamse voetbalclub Toofan ziet wat discriminatie met zijn spelers doet. "Als ze bijvoorbeeld worden uitgemaakt voor bruine, of zwarte. Dat kan onschuldig bedoeld zijn, maar bij ons komt dat toch anders over. Het doet ze pijn, terwijl iedereen zich prettig moet kunnen voelen tijdens het sporten."

Als Ik dit gedrag aangeef bij de trainer van de tegenpartij is er in de meeste gevallen begrip en worden spelers hierop aangesproken. Maar ze komen er niet altijd onderling uit. "Het is ook weleens voorgekomen dat we te horen krijgen dat we niet zo kleinzielig moeten doen."

Hij denkt dat de app van de KNVB kan helpen bij de bestrijding van discriminatie op het voetbalveld. "Alle beetjes helpen, maar het is moeilijk om te bewijzen dat iets discriminatie of uiting van racisme is. Als iemand zegt, 'ga de boom in', is dat dan racistisch?"

Volgens Bezzai is het van belang dat mensen die via de app en melding doen, dat zoveel mogelijk op persoonlijke titel doen. "Anoniem melden kan ook, maar juist met discriminatie is het belangrijk om getuigen te kunnen oproepen om iemand op zijn gedrag te kunnen aanspreken."

Training en schorsing

Binnen het amateurvoetbal kan de dader vervolgens worden geschorst of kan er een alternatieve straf worden opgelegd, in de vorm van een training over de gevolgen van discriminatie. Bij het betaald voetbal streeft de KNVB ernaar nog tijdens de wedstrijd actie te laten volgen op een melding. "Door meteen een steward op degene die het doet af te sturen en op te pakken."

Het kabinet en de KNVB trekken 14 miljoen euro uit voor de aanpak van racisme en discriminatie in het amateur- en betaald voetbal.