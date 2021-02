Burgemeester Nijpels (69) van Opmeer plots overleden

Burgemeester Gertjan Nijpels van de Noord-Hollandse gemeente Opmeer is vannacht onverwacht overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij was 69 jaar.

De burgemeester ging de deur uit om naar Aartswoud te gaan, waar een grote brand in een hooischuur woedde. Tijdens het sneeuwvrij maken van zijn auto kreeg hij vermoedelijk een hartstilstand, meldt de gemeente. Reanimatie mocht niet baten.

Gemeentesecretaris Marc Winder laat namens het college weten zeer aangedaan te zijn door het plotselinge overlijden. "Het is niet te bevatten dat zoiets onze burgemeester treft in de laatste maanden van zijn burgemeesterschap. Hij is in het harnas gestorven", zegt hij tegen NH Nieuws.

Afscheid

De gemeente Opmeer maakt later deze week bekend hoe het afscheid van de burgemeester eruit gaat zien. Loco-burgemeester Robert Tesselaar neemt voorlopig waar.

De 69-jarige VVD'er Nijpels was sinds 2005 burgemeester van de gemeente. Daarvoor was hij er een jaar waarnemend burgemeester en ook een aantal jaar wethouder in Den Helder.

Aankomende zomer zou Nijpels met pensioen gaan. De gemeente is al maanden op zoek naar een vervanger.