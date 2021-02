Deel basisscholen vanwege winterweer toch niet open morgen

Een aanzienlijk aantal basisscholen blijft morgen dicht vanwege het winterweer. Net nu ze weer open mogen na de 'lockdown', blijven er onder meer scholen dicht in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden, in de regio's Zaanstreek en Waterland en in het oosten van het land.

In Amsterdam blijven meer dan honderd scholen dicht die zijn aangesloten bij de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam.

"Wij denken dat het niet gaat lukken om iedereen morgenochtend op tijd op school te krijgen en dat het onverantwoord is", laat voorzitter Herbert de Bruijne aan Het Parool weten. De scholen vinden het risico op ongelukken door gladheid te groot. Bovendien wonen leerkrachten vaak niet in de buurt van de school en is het onzeker of ze op tijd kunnen komen. Op de Amsterdamse scholen zitten meer dan 30.000 leerlingen.

Pure overmacht

Ook in de regio Waterland vrezen ze voor ongelukken. "We doen dit echt voor de veiligheid van de docenten en de leerlingen", zegt Noor van Doesburg van scholenkoepel Opspoor tegen NH Nieuws. "We betreuren het natuurlijk enorm."

In Overijssel worden leerlingen van meerdere scholen voor speciaal onderwijs getroffen. Taxibedrijven in de provincie zeggen dat ze vanwege de gladheid niemand vervoeren.

Grote schuldige is het winterweer, zegt Ad Veen van de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO-Raad). "Het is jammer, want we hoopten dat scholen open zouden gaan. Het is pure overmacht", zegt hij. "Vooral in grote steden blijven scholen dicht. Leraren zijn afhankelijk van het openbaar vervoer en de dienstregeling voor morgen is niet optimaal."

Enkele scholen geven leerlingen een dag langer thuisonderwijs.