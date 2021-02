Noorden en westen van Duitsland net als Nederland gebukt onder sneeuw

Niet alleen in Nederland is er overlast door de sneeuw. Ook in het westen en in het noorden van Duitsland leidt de sneeuw tot gevaarlijke situaties en ongemakken. Zeker 28 automobilisten zijn gewond geraakt op de gladde wegen, zegt de politie.

De Duitse weerdienst roept mensen op thuis te blijven. Daklozen worden in opvangcentra ondergebracht. Net als in Nederland ligt ook het treinverkeer in delen van Duitsland plat. Zo rijden er geen treinen tussen Hamburg en Hannover en tussen Berlijn en het westen van het land. Het treinverkeer heeft vooral last van ophopingen van de poedersneeuw.

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland, mogen vrachtwagens de weg niet op tot 20.00 uur. In de aangrenzende deelstaat Hessen kwamen 55 vrachtwagens vast te zitten in de sneeuw.

Ook aan winterbanden had je soms niet veel, zegt de Duitse wegenwacht: