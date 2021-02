Nog geen eten in huis? Reken niet te veel op de bezorgdiensten

Wie er voor vanavond mee rekent dat eten bestellen een optie is, doet er goed aan een plan B in werking te stellen. Maaltijdbezorgdiensten Deliveroo en UberEats hebben voor de hele dag hun bezorgdiensten geschrapt, meldt persbureau ANP, en Thuisbezorgd bezorgt in ieder geval tot 17.00 uur niet.

Thuisbezorgd, goed voor 2500 bezorgers, heeft alle middagbezorgdiensten al geschrapt vanwege het winterweer. Het stilleggen kan ervoor zorgen dat er een beperkter aanbod is in de app of op de website. Om 17.00 uur bekijkt het bedrijf opnieuw de situatie. "Veiligheid van onze bezorgers is daarbij onze prioriteit", zegt een woordvoerder van Thuisbezorgd.

Ook UberEats geeft de veiligheid als reden voor het schrappen van de diensten. "Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit en wij willen de verkeersveiligheid van koeriers, ook bij deze sneeuwval, voorop stellen", zegt een woordvoerder van UberEats tegen het ANP.

Horecaondernemers

Koninlijke Horeca Nederland heeft nog geen grote signalen ontvangen dat horecaondernemers niet bezorgen vanavond, maar een woordvoerder laat weten wel meerdere restaurants op sociale media te zien die hun bezorging stopzetten voor vandaag.

Gisteren maakten de Albert Heijn, Jumbo en Picnic al bekend dat ze geen bestellingen zouden bezorgen vandaag.