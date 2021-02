Tot ten minste 10.00 uur geen treinverkeer door storingen

In heel Nederland rijden tot zeker 10.00 uur geen treinen. Er zijn te veel wisselstoringen om het treinverkeer op te kunnen starten, meldt ProRail.

"Er zijn simpelweg door het hele land te veel storingen om nu een betrouwbare treindienst te kunnen rijden", zegt woordvoerder René Vegter. "Vanaf 10.00 uur gaan we kijken of we gefaseerd kunnen opstarten. Ik durf daar nu nog geen uitspraken over te doen."