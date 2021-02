Sudan vraagt om bemiddeling in conflict met Ethiopië over dam

Sudan vraagt om bemiddeling van de VS, de EU, de VN en de Afrikaanse Unie in het conflict met Ethiopië over de Ethiopische dam in de Blauwe Nijl. Als Ethiopië eenzijdig besluit het stuwmeer achter die dam te vullen, ziet Sudan dat als een bedreiging van zijn nationale veiligheid, zei de Sudanese minister voor Irrigatie en Watervoorziening.

Ethiopië begon vorig jaar met het vullen van het stuwmeer achter de Grote Renaissancedam, ondanks verzoeken van Sudan en Egypte om eerst afspraken te maken over het gebruik ervan. Volgens Ethiopië is de dam cruciaal voor de economische ontwikkeling van het land.

Sudan en Egypte vrezen dat er na de ingebruikname minder water naar de Nijl zal stromen, met alle gevolgen van dien voor de landbouw en drinkwatervoorziening in deze landen. Daar komt bij dat ook de dammen die stroomafwaarts in Sudan liggen mogelijk minder of helemaal geen elektriciteit meer kunnen leveren.

Ethiopië ontkende vorig jaar dat het vullen al was begonnen, maar satellietbeelden wezen op het tegendeel.

Wat vinden inwoners van de landen van de strijd om de Nijl? Je ziet het in deze productie: