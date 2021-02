Overstroming bij batikfabriek zorgt voor roodgekleurde straten in Indonesië

Straten in het Indonesische dorp Jenggot (Java) zijn roodgekleurd door een overstroomde rivier. De rivier stroomde over bij een batikfabriek waardoor er rode verf bij het water kwam.

De regio rondom de stad Pekalongan in centraal Java staat bekend om de batikfabrieken. Batik is een Indonesische traditie waarbij met hete was en kleurstof stoffen worden bewerkt in verschillende patronen.

Het is niet voor het eerst in de regio dat gekleurd water dorpen overstroomt. Vorige maand zorgde een overstroming voor groene straten in een dorp ten noorden van Jenggot.

Op Twitter circuleren meerdere foto's van de overstroming: