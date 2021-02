Hoogwater leidt tot (beperkte) overlast, dorpelingen zien weg onderlopen

De uiterwaarden lopen vol, op de Waalkade in Nijmegen is sprake van een "lichte verzakking". Maar vooralsnog lijkt slechts sprake van beperkte overlast door hoogwater. Wel zijn de honderd bewoners van de Overijsselse buurtschap Fortmond vanaf vandaag aangewezen op een bootje. De weg naar hun dorp staat onder water.

Zoals het er nu uitziet, bereikt het waterpeil in de Rijn bij Lobith in de loop van morgen z'n hoogste stand van deze winter: 14,40 meter boven NAP. Dat is ruim boven de grens van twaalf meter die Rijkswaterstaat hanteert voor hoogwater, maar vooralsnog geen reden tot paniek.

"Dit soort hoge waterstanden komt gemiddeld eens in de vijf jaar voor. Het zal best hier en daar leiden tot wat water dat over de kades slaat, maar grote problemen verwachten we niet", laat het waterschap Rivierenland weten.

Jelmer Krom van dat waterschap zegt bij Omroep Gelderland dat het water nu op veel plaatsen tegen de dijk aanstaat - en dat die dijken hun werk doen. "En we inspecteren die dijken elke dag, om te kijken hoe ze erbij liggen", aldus Krom.

De enige schade die tot nu toe is gemeld, is bij het Holland Casino in Nijmegen: daar is sprake van een "lichte verzakking" van de Waalkade. Er zijn een paar hekken neergezet en de gemeente heeft de kade gestut met zandzakken. "Het loopt wel los, maar de exacte schade kunnen we pas opnemen als het water is gezakt", zegt een woordvoerster van de gemeente.

Alvast wat extra boodschappen

Voor de bewoners van het buurtschap Fortmond bij Olst betekent de stand van het water dat ze met een gemeentelijk bootje naar huis moeten. De gewone weg naar hun dorp, vlak bij Olst aan de IJssel, is onder water verdwenen, meldt RTV Oost. Erna van den Berg, een van de honderd inwoners van Fortmond, wordt er niet warm of koud van. "We hebben dit hier in 1995 al eens meegemaakt. Toen was het nog veel extremer. Al sla ik nu wel alvast wat extra boodschappen in hoor!"

Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil in de Rijn bij Lobith vanaf dinsdag weer daalt.