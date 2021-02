'Uber ontwijkt nog steeds belasting in Nederland'

Techbedrijf Uber ontwijkt in Nederland nog steeds belasting, ondanks de invoering van nieuwe Nederlandse wetgeving in 2019 die juist bedoeld is om belastingontwijking door multinationals te voorkomen. Dat stelt journalistiek platform Follow the Money op basis van eigen onderzoek. De NOS heeft Uber nog niet kunnen bereiken voor een reactie.

Volgens het platform blijkt dat de aanbieder van taxiritten en maaltijdbezorging na 2019 is overgegaan op een nieuwe fiscale structuur waarbij nog altijd via Nederland belasting wordt ontweken. Daarvoor is in Amsterdam een nieuwe holding opgericht.

In 2019 stroomde er zo'n 5,8 miljard dollar bij deze holding binnen, zegt Stefan Vermeulen van Follow the Money in het NOS Radio 1 Journaal. "Op die holding in Amsterdam passen ze dan fiscale trucs toe waardoor ze in Nederland zo min mogelijk winstbelasting hoeven te betalen."

Lening in Singapore

Een van de constructies is een lening van 16 miljard dollar die Uber zichzelf heeft gegeven uit een ander bedrijf van Uber in Singapore. Daarover betaalt het zo'n 8 procent rente, wat neerkomt op 1,3 miljard dollar per jaar. Dat bedrag drukte de winst van Uber in Nederland, waardoor het bedrijf hier minder belasting verschuldigd is.

"Zonder die lening zou de winst in Nederland 1,3 miljard dollar hoger uitkomen", zegt Vermeulen. "En dat zou 270 miljoen euro extra belasting opleveren. Dat loopt de Nederlandse schatkist nu mis."

Het is niet verboden voor bedrijven om zichzelf geld te lenen, maar zulke constructies moeten wel volgens bepaalde regels zijn opgesteld. Zo moeten er voor een lening tussen twee bedrijven die tot dezelfde multinational behoren vergelijkbare voorwaarden gelden als voor een lening die met een een bank wordt afgesloten. Met andere woorden: de lening moet 'eerlijk', zakelijk zijn.

Aflossingsvrij

Het is volgens Follow the Money de vraag of dat in dit geval zo is. De lening van Uber is namelijk aflossingsvrij, en hoeft pas in 2039 terugbetaald te worden. Volgens deskundigen die het platform sprak, zouden andere marktpartijen onder die voorwaarde Uber geen lening hebben verstrekt. In dat geval zou het bedrijf de rente niet mogen aftrekken van de winst.

Uber staat al langer bekend als een bedrijf dat gebruikmaakt van constructies om geen of minder belasting te betalen. Zo regelde het volgens persbureau Bloomberg in 2019 met de Nederlandse fiscus een belastingvoordeel van omgerekend 5,5 miljard euro door intellectuele eigendomsrechten naar een dochteronderneming in Nederland te verhuizen.

Vermeulen: "Het komt erop neer dat hoeveel winst ze ook maken, Uber de komende jaren geen of nauwelijks belasting hoeft te betalen."