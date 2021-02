Van 'geen doden' tot 'genocide': oorlog in Tigray is groot zwart gat 

In de Ethiopische deelstaat Tigray woedt sinds begin november een conflict waarbij honderdduizenden mensen ontheemd raakten. Het is een oorlog achter gesloten deuren, want niemand weet wat er precies gebeurt in het gebied. Er zijn geloofwaardige beschuldigen over plunderingen en moorden, over ontvoerde vluchtelingen en over een invasie van het leger uit buurland Eritrea. Sommigen spreken zelfs van een genocide.

Hoewel er overweldigende aanwijzingen zijn van een grote humanitaire crisis, zegt de Ethiopische regering dat er geen doden zijn gevallen en dat er geen Eritrese soldaten in Tigray zijn. De regering deed de deur op slot, hulpverleners en journalisten komen er nauwelijks in.

Angstige vluchtelingen

VN-commissaris voor vluchtelingen Filippo Grandi wist dus dat zijn bezoek aan de regio een van de moeilijkste uit zijn loopbaan zou worden. Want hoe krijg je de waarheid boven tafel zonder je gastheren tegen de schenen te schoppen? Bij zijn bezoek deze week mocht hij van de Ethiopische regering slechts naar een van de vier grote Eritrese vluchtelingenkampen in Tigray afreizen.

Omringd door Ethiopische ambtenaren, moest hij van de achtergebleven angstige vluchtelingen te weten zien te komen of het Eritrese leger was binnengevallen en kampbewoners had ontvoerd. Grandi liet zijn diplomatieke beleefdheden varen en kwam na afloop met een harde verklaring.

"De situatie in Tigray is heel ernstig en heel erg urgent", zei hij. En: "Vele vluchtelingen kwamen klem te zitten bij de gevechten en werden onder dwang teruggestuurd naar Eritrea". Dat is ongebruikelijk recht voor zijn raap voor een diplomaat.

Bloedbad in een kerk

De VN-Veiligheidsraad in New York besloot een paar dagen later achter gesloten deuren te praten over Tigray. Uit die bijeenkomst lekte info die opnieuw de officiële Ethiopische verklaring van de oorlog tegenspreekt. Mark Lowcock, onder-secretarisgeneraal van humanitaire zaken, zei dat "de regering 60 tot 80 procent van Tigray beheert, maar geen controle heeft over Eritrese soldaten en over milities uit de aangrenzende deelstaat Amhara".

"Tigray is een groot zwart gat voor ons", vertelde een diplomaat onlangs. Journalisten zitten met hetzelfde dilemma. Al in november hoorden we van burgers in Eritrea over troepenbewegingen naar Tigray, kregen we berichten van anonieme bronnen vanuit Tigray over bombardementen.

En later over massaslachtingen, verkrachtingen en het doden van kinderen. Ooggetuigen vertelden over een bloedbad in een kerk in de historische stad Axum, over beschietingen van een moskee, over Eritrese tanks volgeladen met geplunderde goederen.

Hier ligt het conflictgebied: