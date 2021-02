Regering VS: Houthi-rebellen geen terroristische organisatie meer

De regering van de Amerikaanse president Biden bestempelt de Houthi-rebellen in Jemen niet langer als terroristische organisatie. Daarmee draait de nieuwe regering een van de laatste besluiten, van nog geen maand geleden, uit de regeerperiode van oud-president Trump terug.

De Houthi's vechten in Jemen al jarenlang een burgeroorlog uit met de regering in de hoofdstad Sanaa. De strijd heeft grote impact op de bevolking. De situatie in Jemen wordt ook wel de grootste humanitaire crisis ter wereld genoemd. Bijna tachtig procent van de bevolking heeft hulp nodig en veel mensen, onder wie kinderen, zijn zwaar ondervoed.

Door de Houthi's officieel het stempel terroristen te geven, werd het volgens de Verenigde Naties en hulporganisaties moeilijker om voedsel en andere hulpmiddelen naar de belegerde Jemenitische bevolking te brengen. Het terugdraaien van dat besluit gaat verlichting bieden aan miljoenen Jemenieten die hulp nodig hebben, zegt een woordvoerder van de VN.

De Amerikaanse regering hoopt met zijn besluit het einde van de crisis een stapje dichterbij te brengen. Wel benadrukt een anonieme functionaris tegenover persbureau AP dat de VS niets wijzigt in zijn standpunt tegenover de Houthi's, een groep die burgers heeft aangevallen en Amerikanen heeft ontvoerd.

Deze week kondigde Biden aan te stoppen met het steunen van het Saudi-Arabische offensief tegen de Houthi's. De regering-Obama gaf in 2015 goedkeuring aan het offensief en wilde ervoor zorgen dat er minder burgerslachtoffers zouden vallen. Desalniettemin zijn sindsdien tal van Jemenieten om het leven gekomen door Amerikaanse bommen, onder wie schoolkinderen in een bus en vissers op hun boten.