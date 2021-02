Puppy thuisbezorgen 'moet je echt niet doen', zegt toezichthouder NVWA

Violette (15) was in coronatijd met haar familie op zoek naar een hond en ook zij kregen aangeboden om de pup te laten bezorgen. "We zijn in onze zoektocht heel veel gekke dingen tegengekomen", zegt ze. "De een wilde de hond opsturen met een speciale koerier, de ander wilde op een industrieterrein afspreken om de hond te geven en weer een ander vroeg of we via bitcoins konden betalen."

"Toen dachten we al gelijk: nee, dit moeten we niet doen", zegt Violette. Uiteindelijk heeft de familie een maltipoo - een kruising tussen een maltezer en een poedel - gekocht bij een fokker die vooraf betrouwbaar leek. Eenmaal thuis bleek de hond ziek. "Hij had traanogen, ondergewicht en een oorontsteking."

Ook de hond van Zoë (21) bleek bij thuiskomst doodziek. "Er was ons gezegd dat het opgroeide bij een gezin en dat het kinderen gewend was", zegt ze. "Maar binnen een week was de hond erg lamlendig. De shiba at en dronk niet." Haar moeder vult aan: "Heel veel diarree, en dan echt spuit-diarree."

En dat was nog niet alles. "Paniekaanvallen, kennelhoest en een tranend oog, je zag gewoon echt dat hij ziek was", zegt Zoë. "Soms dacht je echt: 'adem je nog wel?', dus dat checkten we om de 5 minuten."