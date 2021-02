Verkeersboetes omhoog én omlaag

Ernstige verkeersovertredingen worden zwaarder bestraft en kleine juist lichter. Demissionair minister Grapperhaus verwacht dat de verhoging goed is voor de verkeersveiligheid en dat de verlaging de maatschappelijke acceptatie van verkeersboetes verbetert. Over de veranderingen waren drie jaar geleden al afspraken gemaakt in het regeerakkoord.

Onder meer de boete voor het vasthouden en gebruiken van de mobiele telefoon tijdens het rijden gaat omhoog: voor een automobilist van 240 naar 340 euro, voor een fietser van 95 naar 150 euro (fietsers tot 16 jaar van 47,50 euro naar 75 euro). Onnodig links rijden op een snelweg en het vervoeren van een minderjarige zonder gordel kunnen in de toekomst een boete opleveren van 210 euro in plaats van 140 euro.

Boetes voor te hard rijden gaan bij de eerste eerste tien kilometer overschrijding met 15 procent omlaag. Verder kost het zonder vergunning parkeren op een parkeerplaats voor gehandicapten in de toekomst geen 390 euro meer, maar 300 euro. Het is de bedoeling dat de extra inkomsten door de verhoging en de kosten van de verlaging tegen elkaar opwegen.

Grapperhaus legt de veranderingen later dit jaar voor aan de Tweede Kamer.