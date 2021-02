Vertrouwensman Aung San Suu Kyi gearresteerd in Myanmar

Een vertrouwensman van de gearresteerde regeringsleider Aung San Suu Kyi is opgepakt, bijna een week na de staatsgreep in Myanmar. Het gaat om de 79-jarige Win Htein. Hij werd vanochtend uit het huis van zijn dochter meegenomen.

Win Htein had felle kritiek op de arrestatie van Aung San Suu Kyi. Zij werd maandag opgepakt door het leger. Het is onbekend waar ze wordt vastgehouden.

In interviews had de vandaag opgepakte Win Htein iedereen opgeroepen zich zoveel mogelijk te verzetten tegen de staatsgreep. Volgens hem proberen kwaadwillenden het land in diskrediet te brengen.

Het leger greep afgelopen weekend de macht, kort voor de openingszitting van het parlement. Daar zouden nieuwe parlementsleden worden beëdigd. Het leger zegt dat er fraude is gepleegd bij de verkiezingen in november waarbij Suu Kyi's partij, de Nationale Liga voor Democratie (NLD), de absolute meerderheid kreeg.

Protesten

Het is tot nu toe redelijk rustig in Myanmar. Wel hebben sympathisanten dagen op rij een lawaaiprotest gehouden waarbij ze potten en pannen op elkaar sloegen vanaf hun balkon. Om grotere protesten te voorkomen, heeft het leger de toegang tot Facebook geblokkeerd.

Sinds de coup zijn bijna 150 mensen opgepakt, onder wie leden van de regering. De NLD eist dat het leger haar leider onmiddellijk vrijlaat.

De Amerikaanse president Biden heeft gezegd dat het leger de uitkomst van de democratische verkiezingen moet respecteren en dat de gevangenen vrijgelaten moeten worden. Ook de VN-Veiligheidsraad wil dat het militaire regime alle gevangenen vrijlaat.