President Biden: Amerikaanse diplomatie terug op het wereldtoneel

De Amerikaanse president Biden belooft meer te doen om de oorlog in Jemen te stoppen. Ook herroept hij het besluit van zijn voorganger Trump om Amerikaanse militairen terug te trekken uit bases in Duitsland, geeft hij een waarschuwing aan Moskou en roept hij de generaals in Myanmar op de macht terug te geven aan een burgerregering en politieke gevangenen vrij te laten.

De president hield een toespraak op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. "Amerika is terug, diplomatie is terug als kern van ons beleid", zei hij tegen de aanwezige ambtenaren. "Jullie zijn belangrijk, ik steun jullie." Veel medewerkers van het ministerie zijn teleurgesteld in het buitenlandbeleid van Trump, die "America First" als motto had en bezuinigingen doorvoerde op Buitenlandse Zaken.

Biden gaf aan dat de VS weerstand moet bieden aan Rusland en China: