Opnieuw schikking om pijnstillercrisis VS

Adviesbureau McKinsey betaalt 573 miljoen dollar aan Amerikaanse staten vanwege zijn rol in de opiatenepidemie in de VS. McKinsey adviseerde jarenlang enkele grote medicijnfabrikanten hoe ze hun omzet konden verhogen, bijvoorbeeld door reclame voor zware pijnstillers te richten op mensen die gevoelig zijn voor verslaving.

Het gebruik van opiaten in de Verenigde Staten is buitensporig in vergelijking met andere westerse landen. Het probleem ligt voor een belangrijk deel bij de grote farmaceutische bedrijven. In hun concurrentiestrijd schuiven ze bijvoorbeeld artsen geld toe om hun merk geneesmiddel aan patiënten voor te schrijven. In de afgelopen twee decennia stierven naar schatting 400.000 Amerikanen aan het verkeerd gebruik van pijnstillers.

McKinsey-topman Sneader zegt dat het bedrijf spijt heeft dat het de gevolgen van de opiatenepidemie voor de gemeenschap niet goed heeft erkend.

Het meeste geld gaat naar tientallen staten die al lang procederen tegen grote farmaceuten. De laatste jaren troffen fabrikanten als Purdue Pharma (van het medicijn OxyContin) en Johnson & Johnson ook al schikkingen om een gang naar de rechter te voorkomen.