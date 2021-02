Verstekeling verstopt zich in wielkast en overleeft vlucht naar Maastricht

Een verstekeling heeft in de wielkast van een vliegtuig een vlucht van Londen naar Maastricht Aachen Airport overleefd. De man werd vanmiddag gevonden in de ruimte bij het landingsgestel van een vrachtvliegtuig dat net was geland.

Een woordvoerder van Maastricht Aachen Airport weet niet hoe het de man is gelukt om in Londen in het vliegtuig te komen. "Wel heeft hij bijzonder veel geluk gehad dat hij dit heeft overleefd", zegt ze. De vlucht van Londen naar Maastricht wordt op relatief geringe hoogte uitgevoerd; langere vluchten vinden plaats op meer dan 10 kilometer hoogte.

De nog onbekende man is met zware onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht en de marechaussee doet onderzoek.