4246 nieuwe besmettingen, gemiddelde daling blijft stevig

In de ziekenhuizen nam de bezetting het afgelopen etmaal versneld af, blijkt uit gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Er liggen nu 2121 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 602 op de IC. Dat zijn in totaal 93 covid-patiënten minder dan gisteren. Begin januari was de druk op de ziekenhuizen het hoogst; sindsdien is de bezetting met 27 procent gedaald.