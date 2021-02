Hoogwater in de grote rivieren houdt nog even aan

Waterschap Rivierenland maakt zich nog geen zorgen over de hoge waterstand in de Waal. Het waterschap zegt tegen Omroep Gelderland dat het water op veel plaatsen tegen de dijk aan staat en dat die dijken hun werk doen.

"En we inspecteren die dijken elke dag, om te kijken hoe ze erbij liggen. We hebben voor nu één coupure gesloten en we bekijken het van dag tot dag. Het ziet er nu naar uit dat de piek in het weekend niet zó hoog komt, dat de coupure in Tiel dicht moet. De snelle stijging van het water is er wat uit, nu vlakt het wat af."

De Maas stijgt vandaag weer even, nadat die rivier afgelopen weekeinde al een piek bereikte. Nu passeert een klein hoogwatergolfje door de aanhoudende regen. Morgen zakt het water weer.