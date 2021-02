Statiegeld op blikjes is overwinning voor Plastic Soup Surfer

Het aantal blikjes in het milieu is toegenomen. De sector krijgt tot eind 2022 de tijd om zich voor te bereiden op de statiegeldheffing van 15 cent per blikje. Dat is net zo hoog als het statiegeld dat op plastic flesjes komt. Het doel van de heffing is om alle blikjes en flesjes in te zamelen en te recyclen. Die stap had van Tinga wel eerder genomen mogen worden: in de landen om ons heen gebeurt dat al een tijdje.

Hoe ze het precies gaan organiseren is nog niet duidelijk, vertelt Tinga. "De supermarkten willen nog niet dat het bij hen ingeleverd gaat worden. Zij hebben liever centrale inleverpunten, maar wij hopen wel dat voor alle producten hetzelfde systeem komt. Hoe laagdrempeliger, hoe beter."

De producenten van blikjes en flesjes moeten de kosten van het statiegeldsysteem gaan betalen.