Tientallen Brabantse basisscholen blijven dicht ondanks versoepelingen onderwijs

Een groot deel van de basisscholen in de regio Bergen op Zoom blijft komende week dicht, meldt Omroep Brabant. De 31 basisscholen van de Lowys Porquinstichting (LPS) willen nog niet open omdat niet duidelijk is of en hoeveel medewerkers en leerlingen gevaar lopen, schrijft de stichting in een brief aan de ouders.

De stichting vindt dat de scholen niet veilig en verantwoord open kunnen, omdat er nog veel onduidelijk is over de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse coronavariant.

"Hoe besmettelijk zijn deze varianten? Hoe besmettelijk zijn de kinderen hierdoor? We krijgen niet duidelijk of en hoeveel gevaar onze medewerkers en leerlingen lopen", staat in de brief.