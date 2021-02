Rompdeel van Boeing gezocht dat vermoedelijk boven Nederland uit lucht viel

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een onderzoek begonnen naar een verloren rompdeel van een Boeing 747-400F. Het onderdeel is vermoedelijk tijdens het opstijgen naar beneden gevallen, maar waar is nog de vraag, meldt NH Nieuws.

Het rompdeel is op 16 januari van het toestel gevallen. Pas bij aankomst op de bestemming werd opgemerkt dat een paneel aan de onderkant van de Boeing 747, waarmee vracht werd vervoerd, was afgebroken. De maatschappij en de bestemming zijn niet bekend gemaakt. De OVV heeft nog geen idee waar het paneel terecht is gekomen en is dus een onderzoek gestart.

De raad wil er niet veel over kwijt, weet luchtvaartverslaggever Doron Sajet van NH Nieuws. "Ze zeggen dat het niet gebruikelijk is om er iets over te vertellen. Wel is duidelijk dat het onderzoek maanden gaat duren."

Op de foto is te zien welk onderdeel ontbreekt. "KLM zegt dat zij geen onderdeel missen. Ik zit nu te zoeken welk toestel het moet zijn geweest. Maar je kunt wel zien dat er een flink deel uit die buik is gevlogen."

Eerder gebeurd

Twee jaar geleden raakte een Boeing 747 van KLM's dochtermaatschappij Martinair Cargo ook al eens een onderdeel kwijt. Dat was een stuk van een vleugel dat in Zimbabwe neerviel, toen het toestel de luchthaven van Harare naderde. Niemand raakte daarbij gewond.

In september 2017 viel een rompdeel van een KLM-Boeing 777 van 2400 meter hoogte op een rijdende auto in de Japanse stad Osaka. Ook toen merkten de piloten daar niks van, tot ze geland waren op Schiphol. De oorzaak was een gebroken ophangbeugel.

De twee inzittenden van de auto raakten niet gewond. Alleen het dak van de auto en een zijraam raakten beschadigd.