Winkelketens blij met afhalen, wel 'druppel op gloeiende plaat'

Grote winkelketens zijn opgelucht dat ze volgende week woensdag weer open mogen om vooraf bestelde producten aan klanten af te geven. "We zijn hier duidelijk mee geholpen. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar dat is dan ieder geval toch een druppel", zegt Bas Duijsens, ceo van kledingketen Wibra.

"Dit is heel mooi, we zijn nu meteen aan het bekijken hoe we dit gaan doen", aldus een woordvoerder van Action. "We weten nog niet of meteen al onze winkels weer opengaan op 10 februari, maar zeker een meerderheid van de 395 filialen."

Essentiële zaken

"Dit is een welkome eerste stap", zegt Frederike van Urk van de HEMA. "Zowel voor onze mensen die in de winkels werken als voor onze klanten."

"Het is natuurlijk niet genoeg om de totale omzetdaling als gevolg van de lockdown op te vangen", zegt Blokker-ceo Jeanine Holscher. "Maar dit geeft ons wel mogelijkheden om goed contact met de klant te houden. Zo kunnen klanten weer naar de winkel om gemakkelijk hun kaarsen, tondeuses, plaids en andere in onze ogen 'essentiële' zaken voor in huis te bemachtigen."

Niet het hele assortiment

Winkels hebben nu een week de tijd om een click & collect-systeem op te tuigen. Klanten moeten van de regering minstens vier uur van tevoren bestellen en dan een tijdslot krijgen waarbinnen ze hun bestelling kunnen ophalen. Betalen mag zowel van tevoren als ter plekke. Het afhalen moet aan de deur van de winkel gebeuren. Klanten mogen dus niet de winkel in.

"We moeten gaan uitvinden wat het best en veiligst werkt, bijvoorbeeld hoeveel mensen we in een uur kunnen helpen", zegt Van Urk van HEMA. "Het is nog onontgonnen terrein. De hoeveelheid omzet die we hiermee kunnen maken, dat moet je eigenlijk niet meer willen vergelijken met vorig jaar. Zo werkt het niet meer. We moeten nu vooral kijken naar wat er wel kan, wat de mogelijkheden nu zijn."

De overheid heeft geen maximum ingesteld van hoeveel klanten er in een uur mogen langskomen. "Een winkelier mag tijdvakken opgeven naar eigen inzicht. Wel mag het maximaal een heel uur zijn, maar je kan ook een tijdvak van vijf of tien minuten per klant doen. Zolang je er maar voor zorgt dat het niet te druk wordt", aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken.

De Action gaat niet meteen het hele assortiment verkopen. "We beginnen met de 1500 tot 2000 meest verkochte artikelen, zoals theelichtjes, wc-papier en babydoekjes", aldus de woordvoerder. De keten verkoopt normaal zo'n 6000 verschillende producten. "Hoeveel omzet dit ons gaat opleveren durven we echt nog niet te zeggen."

'Enorme behoefte'

Ook bij de Wibra zijn ze nu aan het bekijken hoe ze de verkoop gaan inrichten. "De klant moet buiten blijven, dus we moeten wel iets van een balie of tafel in de ingangen plaatsen", zegt Duijsens van Wibra. De verkoop bij de keten lag tot voor kort helemaal stil, omdat Wibra nog geen webshop had. Sinds anderhalve week hebben ze die wel.

"En we merken dat er een enorme behoefte is aan onze producten. Sinds vrijdag verkopen we bollen wol online en sindsdien zijn er al 10.000 besteld. We verwachten dat er toch echt flink wat klanten zullen zijn die een tijdslot boeken om iets op te halen in plaats van te laten bezorgen."

Maatje groter

Voor kledingwinkels is er geen mogelijkheid om klanten iets te laten passen of een maat groter of kleiner te nemen. Dat vindt Esther Jansen van kledingzaak Passo & Tall People in Alkmaar jammer. "Ik kan klanten nog steeds geen advies geven, ik mag niks uit de winkel aandragen. Ik kan even dag zeggen tegen klanten. Het is een beetje verlichting voor winkeliers, maar meer dan dat is het niet."