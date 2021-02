Personeel omroep L1 legt werk neer uit onvrede met directeur

Personeel van de Limburgse regionale omroep L1 heeft vanmiddag een uur lang het werk neergelegd. De medewerkers hebben geen vertrouwen meer in directeur Peter Elbers. Ze vinden zijn stijl van leidinggeven autoritair en zeggen dat er door hem meerdere werknemers ziek thuiszitten.

Het personeel spreekt van een crisis en wil voor carnaval een definitieve oplossing hebben voor de vertrouwensbreuk met de directeur, meldt 1Limburg.

Met de werkonderbreking willen de medewerkers de ondernemingsraad ondersteunen, die vanavond een gesprek heeft met de raad van commissarissen. Tijdens die vergadering wordt ook gesproken over mogelijke vervolgacties als de commissarissen geen snel besluit nemen.

Verborgen camera's

Elbers is sinds september directeur van L1. Onder het personeel is ophef ontstaan over zijn voorstel voor een nieuw privacyreglement. Hij zou onder meer verborgen camera's op de redactie willen ophangen en toegang willen tot e-mails van journalisten, OR-leden en de bedrijfsarts.

De hoofdredactie van L1 verzet zich tegen deze voorstellen. "We hebben met verbijstering kennisgenomen van documenten die persvrijheid en journalistieke bronbescherming in gevaar brengen", aldus de hoofdredactie.

Ook journalistenvakbond NVJ is niet te spreken over het voorgestelde reglement van Elbers. In het Limburgse parlement zijn inmiddels vragen gesteld over de kwestie.

Peter Elbers zelf wil niet op de ontstane situatie reageren.