Hoekstra wil salarissen commissarissen niet verhogen, Kamer opgelucht

Hoekstra zei in het debat dat het 'voorstel' waar de krant over schrijft, uit een brief komt die hij in december aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin zei hij toen zich te kunnen vinden in de conclusie van een onderzoek dat gekeken moet worden hoe commissarissen salarissen kunnen krijgen, die "een betere reflectie zijn van de bestede tijd en verantwoordelijkheden".

Maar, schreef hij daarbij: "Het kabinet acht een verhoging van de beloningen voor commissarissen op korte termijn niet gepast, vanwege de ontwikkelingen rondom covid-19". In het debat voegde Hoekstra daar nog aan toe dat we "ruimschoots in het nieuwe kabinet zullen zitten" voordat de tijd zich weer leent "voor dit soort discussies".