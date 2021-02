Tachtig slachtoffers toeslagenaffaire doen aangifte tegen Rutte

Tachtig gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire doen aangifte tegen demissionair premier Rutte. Volgens de advocaat maakt Rutte zich schuldig aan drie ambtsmisdrijven.

Het belangrijkste misdrijf is volgens advocaat Vasco Groeneveld dat Rutte sinds mei 2019 weet van de volle omvang van het schandaal en heeft meebeslist over te nemen stappen. Toch is het vorderen van de Belastingdienst doorgegaan tot november 2019 of zelfs langer. Volgens Groeneveld wist Rutte dus dat de wet werd geschonden en heeft hij nagelaten de wet te volgen. "Rutte heeft niet ingegrepen toen mijn cliënten ambtelijk werden opgejaagd en beroofd", aldus Groeneveld.

Groeneveld deed eerder namens slachtoffers al aangifte tegen Hoekstra (demissionair minister van Financiën), Van Ark (demissionair minister voor Medische Zorg en oud-staatssecretaris van Sociale Zaken), Wiebes (oud-staatssecretaris van Financiën), Asscher (oud-minister van Sociale Zaken) en Snel (oud-staatssecretaris van Financiën).

Groeneveld betrekt nu ook Rutte bij de aangifte, omdat er volgens hem nieuwe belastende informatie is bijgekomen.