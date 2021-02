'300.000 euro schade door rellen Beijerlandselaan Rotterdam'

"Zeventien winkels zijn getroffen en zeven zijn in enige mate geplunderd", zegt Aboutaleb. "Alle ondernemers zijn gesproken en we gaan ermee aan de slag." De gemeente Rotterdam maakt later deze week bekend welke financiële steun de getroffen ondernemers krijgen.

Aboutaleb waarschuwt intussen voor steunacties van oplichters. Zo bleek een crowdfundingsactie voor een winkel in sportsupplementen helemaal niet bedoeld om de eigenaar te steunen. Het ging om een nepaccount. Tip van Aboutaleb: "Als je een ondernemer wilt helpen, neem dan even contact met hem op."