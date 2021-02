De waterstand stijgt, maar 'nog niet echt spannend voor de dijken'

De werknemers van een steenfabriek in Echteld kunnen over de weg hun werk niet meer bereiken. Het fabrieksterrein is aan alle kanten omgeven door water uit de Waal, dus de mensen moeten met een bootje worden overgezet naar het hoger gelegen fabrieksterrein.

"Ik vind het niet erg", zegt een van hen. "Het is weer een extra dimensie." Ze zijn het ook wel gewend, want het gebeurt regelmatig. "Vorig jaar zelfs twee keer", zegt locatiemanager Toon de Vet in het NOS Radio 1 Journaal, "maar daarvoor vier jaar niet".

De fabriek zelf loopt volgens hem ook geen gevaar. "De hoogste stand die bereikt wordt is 15 meter en dan staat het bij ons precies op het terrein. Stijgt het boven de 15 meter dan gaan we op het terrein een nooddam bouwen, maar zover komt het hopelijk niet."

'Nog geen zorgen'

Ook in de controlekamer van het waterschap Rivierenland maken ze zich ook nog niet echt zorgen. "Spannend voor de dijken is het nog niet echt", zegt Jelmer Krom. Het water komt daar niet hoog genoeg voor en het wordt door Rijkswaterstaat ook zo snel mogelijk afgevoerd naar zee.

Die afvoer roept ook vragen op, want de afgelopen jaren hebben we in Nederland zomers te maken met een groot watertekort. Zouden we dit water dan niet juist moeten vasthouden? Volgens Krom niet. "Dit is vooral water uit het buitenland dat door ons land raast en water dat je vast wil houden is vooral regen." In zijn gebied, het Rivierenland, is er dankzij al die rivieren ook niet zo snel een tekort aan water. "Dat heb je natuurlijk veel eerder op hogere grond, zoals in de Achterhoek, de Veluwe en Brabant. Maar daar is dit water ook niet zomaar naartoe te krijgen."

Watersnood 1995

Rijkswaterstaat verwacht dat het water na het weekeinde weer gaat zakken, maar als er opnieuw veel neerslag valt zou het ook verder kunnen stijgen. De laatste keer dat hoogwater echt grote problemen veroorzaakte, was 26 jaar geleden. In februari 1995 leidde hoogwater in het Gelderse Rivierenland tot de grootste evacuatie na de Tweede Wereldoorlog. Honderdduizenden mensen in de Betuwe en Limburg moesten hun huis verlaten wegens het dreigende gevaar van dijkdoorbraken.

Kijk hier naar een terugblik.